'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро на 23 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 октября, вырос на 15 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 октября, также остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 8 копеек и составляет 42,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 48,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

