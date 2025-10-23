Президент считает, что прекращение огня в Украине возможно, но надо больше давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически против любых территориальных уступок России. Об этом он сказал 23 октября в Брюсселе перед саммитом Европейского совета.

"Никаких территориальных уступок", - коротко сказал глава государства во время общения с журналистами.

Также Зеленский выразил мнение, что прекращение огня в Украине возможно, но, по его словам, надо больше давления на Россию.

"Прекращение огня возможно. Думаю, каждый из нас хочет прекращения огня. Но нужно больше давления на Россию. Мы готовы к переговорам о прекращении огня. Мы готовы к любому формату. Но важно содержание переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - сказал президент Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский отреагировал на санкции США и ЕС против РФ. По его словам, это является важным сигналом и для России, и для других стран мира. Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа - это "именно то, чего мы ждали". "Дай Бог, это сработает", - выразил надежду президент.

Накануне Зеленский заверил, что Украина готова к дипломатии, но "не при условиях, что мы должны куда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории". "Безусловно, это не о километрах. А вопрос, безусловно, о наших домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная целостность", - подчеркнул Зеленский и добавил, что говорил об этом Трампа, но вопрос заключается в том, что не наблюдается готовности РФ к дипломатии.

