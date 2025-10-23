Артистка также оценила свои шансы на победу в Нацотборе, если ее допустят к конкурсу.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно заявила о желании принять участие в Нацотборе на "Евровидение-2026", оценила свои шансы на победу в конкурсе и рассказала о предложении представлять другую страну на международной арене.

Не секрет, что согласно официальным правилам, артистка не имеет права участвовать в шоу, ведь выступала в России после 2014 года. По словам Оли, она готова судиться и направила на Суспільному официальное письмо с просьбой изменить правила.

"Меня могут только не пустить по правилам, которые давно устарели. Я не хочу ни с кем ссориться, я не хочу ни с кем драться, не хочу кричать: "Суспільне, давайте я буду с вами воевать". Я гражданка Украины, которая давно доказала свою позицию реальными делами", - отметила Полякова в проекте "Наодинці з Гламуром".

Оля также ответила, что не сомневается в своей победе в Нацотборе, но также уже получила предложение представлять другую страну на "Евровидении-2026".

"Я имею право поехать от своей страны, потому что, если честно, я могу поехать и от другой. У меня есть предложение, но я не хочу. Это невозможно не пройти отбор. Я никогда не проигрываю. Посмотрите, пожалуйста, мою геймографию. Я принимаю участие в десятках телешоу и конкурсах. Я всегда занимаю первое место, потому что я победитель, всегда выигрываю", - добавила Полякова.

