США усиливают санкции против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы снизить доходы Кремля от нефти и заставить Путина серьезно отнестись к прекращению войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о новом пакете санкций против России, направленном на энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также более тридцати их дочерних компаний. Это первые финансовые ограничения против России за второй срок Трампа. Санкции были введены на фоне затяжного конфликта в Украине и отмененной встречи Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште.

Американский аналитический центр Atlantic Council объяснил, как новые санкции Трампа в отношении России на нефти изменят ход войны.

Цель санкций

По словам экспертов центра, эти меры должны стать "предупредительным выстрелом" для Кремля и заставить Россию серьезно отнестись к прекращению войны.

Видео дня

Экс-помощник государственного секретаря США по вопросам Европы Дэниел Фрид подчеркнул, что это "первый шаг" администрации Трампа в финансовом давлении на Москву. В то же время старший директор Центра Евразии и бывший посол США в Украине Джон Хербст предостерег, что Путин и дальше рассчитывает пережить любого западного лидера в войне.

Экономический эффект

Директор Инициативы по экономическому государственному управлению в Центре геоэкономики, бывшая чиновница Белого дома и Министерства финансов США Кимберли Донован прогнозирует "прямое и немедленное влияние на доходы России от нефти", включая легальные продажи и операции через теневой флот Кремля. Санкции введены в соответствии с Указом 14024, предусматривающим угрозу вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые продолжают сотрудничать с подсанкционными компаниями.

Фрид добавляет, что более жесткие меры могут включать координацию с Европой по снижению предельной цены на российскую нефть и санкции против портов и танкеров, обслуживающих "теневой флот".

Что будет дальше

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию для сокращения операций с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября, чтобы страны-импортеры, такие как Китай и Индия, могли принять решение по импорту российской нефти. Донован подчеркивает необходимость координации санкций с Соединенным Королевством и ЕС для достижения эффективного результата и побуждения Путина к переговорам.

Хербст отмечает, что для достижения мира санкций будет недостаточно:

"Трамп может обеспечить прочный мир только, если убедит Путина, что США и их союзники вооружат Украину настолько, что дальнейшие военные достижения России станут невозможными".

Санкции против нефтяного сектора РФ

22 октября стало известно, что США вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

Отмечается, что, кроме "Роснефти" и "Лукойла", санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Вас также могут заинтересовать новости: