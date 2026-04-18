В результате стрельбы в Киеве погибли 6 человек, – Зеленский

Четырёх заложников удалось спасти, сообщил президент.

На данный момент известно о пяти погибших в результате стрельбы в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Во время доклада министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о ликвидации нападавшего, открывшего огонь по мирным жителям.

"На данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти. Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", – написал Зеленский в Telegram.

Обновлено. 19:12. По информации мэра Киева Виталия Кличко, количество погибших возросло до 6 человек. В больнице скончалась женщина, которой было около 30 лет.

"Также медики оказали помощь на месте 6 пострадавшим. В частности, и четырехмесячному ребенку, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались", – сообщил он в Telegram.

Детали о стрельбе

Кличко в Telegram также сообщает, что кроме 10 госпитализированных, известно еще о пяти пострадавших в результате стрельбы. Также он отметил, что по предварительной информации, погибшие также находятся в помещении супермаркета, где стрелок удерживал заложников.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram подтвердил, что стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы.

"В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший", – сообщил Кравченко.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демиевка в Киеве. В частности, на видео было видно, как он расстреливал прохожих на улице. После этого мужчина зашел в супермаркет, где взял заложников. Полиция пыталась убедить его сложить оружие и покинуть здание.

Впоследствии стало известно, что правоохранители ликвидировали стрелка во время штурма супермаркета. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также подчеркнул, что перед операцией с нападавшим пытались связаться.

