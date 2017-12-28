В центре Киева произошел пожар в салоне красоты

На улице Городецкого, в самом центре Киева, произошел пожар в одном из салонов красоты. Событие произошло 27 декабря около 18:00.

Пожарные, которые прибыли на место происшествия, установили, что пожар произошел в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС г. Киева.

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«Во время ликвидации пожара, спасатели отвели на безопасное расстояние с верхних этажей дома 15 человек. Вследствие пожара сгорели и были повреждены мебель, оргтехника, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения», - говорится в сообщении спасателей.

В 18:48 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, во Львове утром произошел пожар на территории рождественской ярмарки.