Во Львове утром произошел пожар на территории рождественской ярмарки

В центре Львова сегодня утром спасатели ликвидировали пожар на территории рождественской ярмарки.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления ГСЧС во Львовской области, сообщение о возгорании торгового киоска на проспекте Свободы, 29 (аллея, ведущая к Оперному театру) поступило в 08.51.

Пожар ликвидирован в 09.00. Огнем уничтожены продукты питания и оборудование на площади 9 квадратных метров, а также повреждены стены на площади 14 квадратных метров.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе Львовского городского совета, после ликвидации пожара, который вызвало короткое замыкание электроприбора в домике, рождественская ярмарка работает в обычном режиме.

Рождественская ярмарка на проспекте Свободы во Львове открылась с 9 декабря и будет работать до 15 января.