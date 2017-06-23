Взрыв автомобиля в центре Киева могли совершить российские спецслужбы - нардеп

Взрыв автомобиля в центре Киева, который произошел сегодня, 23 июня, связан (не по подтвержденной информации) из причастных к земельным махинациям севастопольским бизнесменом Германом Гайдуком. Об этом написал в Facebook нардеп Дмитрий Белоцерковец.

"Он был учредителем многих скандальных земельных кооперативов в Севастополе. К его "элитным" жилым кооперативам входили многие депутаты горсовета, судьи, прокуроры Севастополя. По сути он отводил кооперативы под бизнес, а рассчитывался с депутатами и силовиками участками или квадратными метрами. Такая себе сеточка земельных отводов без конкурсов и конкурентных оснований, которая привела к хищению множества гектаров севастопольской земли", - говорится в сообщении.

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Белоцерковец считает, что ввиду того, что Гайдук может владеть важной информацией о предателях, которые голосовали за аннексию полуострова, совершить взрыв, по мнению политика, могли российские спецслужбы.

"Рискну предположить, что данное покушение может быть организован в том числе и российскими силовиками, в зависимости от целей пребывания Гайдука в Киеве. Рад, что Гайдук жив, ему повезло, он может быть полезен Крымской прокуратуре Украины", - говорится в сообщении нардепа.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Киева около 10:40 23 июня взорвался внедорожник Toyota. Взрыв произошел на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе.