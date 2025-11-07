По словам военного, российские воздушные силы до сих пор сильны.

Россия может в любой момент осуществить ограниченную атаку на территорию НАТО. Об этом предупредил высокопоставленный немецкий военный чиновник, генерал-лейтенант Александр Зольфранк, передает Sky News.

"Если посмотреть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может уже завтра начать небольшую атаку на территорию НАТО. Небольшая, быстрая, ограниченная регионально, ничего большого - для этого Россия слишком связана в Украине", - отметил он.

Известно, что Зольфранк является главой оперативного командования Германии и курирует планирование обороны.

Также военный повторил предупреждение НАТО о том, что РФ может потенциально начать полномасштабное вторжение в страны альянса уже в 2029 году.

В то же время российский диктатор Владимир Путин отрицает такие планы, подчеркивая, что полномасштабное нападение РФ на Украину было "на самом деле защитой от расширения НАТО".

Несмотря на неудачи в войне в Украине, Зольфранк предупредил, что российские воздушные силы до сих пор сильны, а ядерные и ракетные возможности страны не пострадали.

По его словам, хотя Черноморский флот РФ понес серьезные потери, другие российские флоты не были сокращены.

"Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что намерена увеличить общую численность войск до 1,5 миллиона солдат. А Россия имеет достаточно основных боевых танков, чтобы уже завтра осуществить ограниченную атаку", - объяснил генерал-лейтенант.

Однако, по словам военного, есть три фактора, которые будут определять, решит ли Россия атаковать или нет, а именно:

военная мощь РФ;

ее военные достижения;

ее руководство.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что российская атака вполне возможна. Состоится она или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", - подчеркнул Зольфранк.

Как цитирует Reuters, генерал подчеркнул, что гибридные тактики РФ, а именно запуск БПЛА по странам Европы, следует рассматривать как взаимосвязанные элементы стратегии, которая также включает войну против Украины.

"Россияне называют это нелинейной войной. В их доктрине это война перед применением обычного оружия. И они угрожают применить ядерное оружие - это война с помощью запугивания", - отметил он.

Зольфранк добавил, целью РФ является как провокация НАТО, как и оценка его реакции, чтобы "усилить нестабильность, распространить страх, нанести вред, шпионить и проверить" устойчивость альянса.

Ранее Associated Press сообщало, что две страны НАТО разворачивают антидронную систему, протестированную в Украине. Речь идет о Польше и Румынии, которые тестируют систему, способную самостоятельно приближаться к вражескому беспилотнику, анализировать угрозу и открывать огонь - или передавать данные другим силам для перехвата.

"Эта система обеспечивает нам очень точное обнаружение и позволяет дешево сбивать дроны по низкой цене. Это гораздо эффективнее, чем поднимать F-35 в воздух для уничтожения дронов ракетой", - рассказал полковник Марк Маклеллан из Объединенных сухопутных сил НАТО.

В то же время издание Business Insider писало, что НАТО, готовясь к войне, делает ставку на танки, несмотря на стремительное развитие дронов. В частности эти страны по-прежнему инвестируют в танки, а Германия в этом случае не является исключением.

Командир одной из немецких бригад объяснил это тем, что нужно готовиться "к войне будущего, а не к войне прошлого и, вероятно, также не к войне, которая происходит сейчас".

