На валютные счета правительства в октябре поступило 6,4 млрд долларов.

Международные резервы Украины в октябре выросли на 6,4% и по состоянию на 1 ноября, по предварительным данным, составили 49,5 миллиарда долларов.

Как сообщили в Национальном банке Украины, это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

"Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило 6,4 млрд долл. в том числе:

4,7 млрд долл. - от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,1 млрд долл. - через счета Всемирного банка;

507,7 млн долл. - от размещения ОВГЗ;

117,3 млн. долл. - от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 611,6 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долл.

Чистая продажа валюты Нацбанка в октябре составила 2,8 млрд долл.

Регулятор отмечает, что объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 46 миллиардов долларов. В августе они выросли на 7%.

В июле золотовалютные резервы уменьшались на 4,5% - до 43 млрд долларов. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

