В Измаиле неизвестные кинули "коктейль Молотова" в окно архива БТИ (фото)

20:34, 28 сентября 2016
Происшествия
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В Измаиле Одесской области сегодня неизвестные злоумышленники совершили поджог архива межрайонного бюро технической инвентаризации.

"Сити"

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, около 7.00 злоумышленники предприняли попытку поджечь здание, в котором дислоцируется архив КП «Измаильское МБТИ».

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В частности, предположительно злоумышленники бросили в окно здания «коктейль Молотова».

Пострадавших нет. Огонь уничтожил документы на площади 5 кв. метров.

Причиненный ущерб устанавливается.

Как отметили в главке, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК Украины.

"Сити"

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