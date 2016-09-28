В Измаиле неизвестные кинули "коктейль Молотова" в окно архива БТИ (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, около 7.00 злоумышленники предприняли попытку поджечь здание, в котором дислоцируется архив КП «Измаильское МБТИ».

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В частности, предположительно злоумышленники бросили в окно здания «коктейль Молотова».

Пострадавших нет. Огонь уничтожил документы на площади 5 кв. метров.

Причиненный ущерб устанавливается.

Как отметили в главке, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК Украины.