Возгорание случилось вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района.

В Харьковской области спасатели с помощью авиации локализовали масштабный лесной пожар.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, вчера, 1 сентября, в 13:00 вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза в двух местах загорелась лесная подстилка на площади 12 га.

По данным ГСЧС, вблизи с. Гатище площадь пожара составила около 10 га (квартал №8 площадью около 90 га соснового леса), а вблизи с. Огурцово - около 2 га (квартал №22 площадью около 49 га соснового леса).

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Угрозы населенным пунктам не было. Всего к тушению очагов пожара было привлечено 166 чел., 33 ед. техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС 102 чел. л/с и 25 ед. техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32П. Авиацией ГСЧС осуществлено 27 сбросов воды (72 т), из них вертолетом 24 сброса (48 т), самолетом 3 сброса (24 т).

В 17:30 был локализован очаг пожара вблизи с. Гатище на площади около 10 га, а в 18:00 локализован очаг пожара вблизи с. Огурцово на площади около 2 га.

По состоянию на утро 2 сентября продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания. На месте пожара работают от ГСЧС: 4 автоцистерны и 16 человек личного состава, а также 2 автоцистерны, 4 трактора, 1 модуль и 20 сотрудников от лесхоза.