Чем больше ракет передадут Украине, тем больше специалистов можно подготовить и больше задач по поражению врага одномоментно выполнить, считает глава Совета резервистов.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, какие возможности и вызовы появятся у Украины, если США согласятся передавать нам ракеты Tomahawk параллельно с разрешением наносить удары вглубь РФ. Об этом он говорил в эфире 24 Канала.

"Tomahawk экспортного варианта - это одно дело. Но если это будет передача оружия в тактико-технических характеристиках, которые применяются к этому оружию американской армией, - это совершенно другой уровень. Экспортные ракеты имеют радиус действия до 300 км и технологически они ограничены в своих возможностях, поскольку самое современное, самое новое оборудование на них не ставится из-за передачи в другую страну. Но уровень технологичности даже этих ракет оказался на несколько порядков выше, чем российские системы ПВО", - отметил Тимочко.

По его словам, если Украина получит Tomahawk и разрешение поражать вражеские объекты в радиусе 3 тыс. км, то в зоне поражения окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы и т.д.

"Это то все, что будет уничтожаться нашими ударами. Мы знаем, что даже удары ATACMS по российским базам или аэродромам, которые они эксплуатируют на оккупированных территориях Украины, для них всегда были очень болезненны и с большими потерями", - отметил Тимочко.

Важными также являются количество и системность поставок ракет:

"Чем больше ракет, тем больше специалистов можно подготовить и больше задач одномоментно можно выполнять".

Он напомнил, что Украина активно развивает свою ракетную программу, понимая: чем больше номенклатура ракет - тем труднее противнику им противодействовать и легче нам выполнять разного уровня задачи на разную глубину.

"Даже если экспортный вариант (дальность ракет до 300 км), но в большом количестве, то это будет давать возможность применять наши ракеты на стратегическую глубину противника - 1 тыс. км+. Тогда как ракетами союзников уделять внимание вражеским объектам в радиусе 300 км", - пояснил Тимочко.

С какими вызовами столкнется Украина

Тимочко отметил, что Украина столкнется с рядом вызовов, если получит Tomahawk, но, по его словам, это прекрасно осознает наше военное руководство.

"Это, прежде всего, пусковые установки, это процесс их поставки. Поскольку это новое оружие, нужны экипажи, которые будут обслуживать пусковые установки, которые будут отвечать за интеграцию этих ракет в систему украинской обороны. Потому что здесь автоматически придется адаптировать наши системы ПВО под эти ракеты, нам придется интегрировать авиацию, наземные силы. Это будет влиять на изменение общей стратегии обороны Украины. То есть появление ракет - это только один из этапов или элементов подхода к уничтожению вражеских объектов", - отметил Тимочко.

Таким образом, предупредил он, Украине надо будет провести еще огромные объемы работы, прежде чем можно будет применять Tomahawk:

"Эти ракеты требуют определенной логистики, определенного обслуживания. Следовательно, должна быть создана под них целая система складов, где можно хранить комплектующие, топливо, нужны бункеры, чтобы предотвратить их поражение вражескими беспилотниками".

Кроме того, говорит Тимочко, нужно выстроить логистику так, чтобы противник не мог обнаруживать перемещение ракет. Параллельно, по его словам, необходимы системные непрерывные обучения экипажей, которые будут управлять этими ракетами, а это, подчеркнул он, "работа не одного дня".

Ракеты Tomahawk для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно The Telegraph обнародовало информацию, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попросил ракеты Tomahawk.

По данным издания, после этой встречи во время общения с журналистами Зеленский сказал, что Трамп соглашается с его просьбой о крылатой ракете большой дальности, которая бы поставила Москву в зону досягаемости украинских ударов. Однако пока нет подтверждения того, что США согласятся передать ракеты Tomahawk Украине.

Также известно, что США и Украина готовят крупнейшую в истории сделку на 90 миллиардов долларов, согласно которой Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки.

