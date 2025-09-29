Оккупанты топят в море "ежи", чтобы перекрыть Керченский пролив.

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму продолжают устанавливать заграждения, чтобы перекрыть Керченский пролив и обезопасить себя таким образом от проникновения украинских морских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

"Теперь конструкции, называемые "ежами", топят в море под судоходными арками Керченского моста, тем самым, фактически, сужая фарватер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки сделаны в прошлом году.

"Топить заградительные конструкции в виде "ежей" в проливе россияне начали в сентябре 2024 года, уже погружены на дно сотни таких конструкций большого и малого размеров. В связи с этим передвигаться вблизи моста могут только российские военные корабли и катера, а также суда-лоцманы, у которых есть карты подводных преград", - пишет Telegram-канал.

Авторы публикации обращают внимание на тот факт, что данные соответствующих карт засекречены.

ВСУ бьют по целям в оккупированном Крыму

Как писал УНИАН, недавно во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Призраки" ликвидировало дорогие вражеские цели: во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26. Также были поражены станция радиолокации надводной обстановки и береговая РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Ранее на полуострове Крым Силы специальных операций ВСУ вывели из строя важные объекты логистики, которые обеспечивают воинские части армии РФ. Очевидно, речь шла об атаке на железнодорожную станцию "Урожайная".

