Silent Hill f продалась тиражом в миллион копий спустя 1 день после релиза.

Konami сообщила о впечатляющем дебюте Silent Hill f - всего за день после релиза 25 сентября игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий по всему миру. Цифра учитывает как физические поставки, так и цифровые продажи.

Как пишет Eurogamer, ремейку Silent Hill 2 понадобилось три дня, чтобы достичь того же рубежа. Позже он превысил отметку в 2 миллиона копий в январе 2025 года, а сама серия Silent Hill к маю перешагнула планку в 10 миллионов проданных игр.

Хотя показатели нельзя назвать рекордными для индустрии, они подтверждают возросший интерес к франшизе. Silent Hill f получила крепкие 86 баллов на Metacritic, столько же, сколько и у Silent Hill 2 Remake. Критики отмечают интересный сюжет и жуткую атмосферу, но в то же время ругают боевую систему и не слишком креативные головоломки.

Ранее мы рассказывали, что Konami случайно раздала бонусы за предзаказ Silent Hill f обычным игрокам. В то же время фанаты просят студию заняться техническим состоянием игры.

Кроме того, недавно стало известно, когда хоррор "Сайлент Хилл 2" выйдет в украинский прокат. Экранизация покажет события второй части.

