Курс гривни к евро установлен на уровне 48,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась сразу на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,44/48,46 грн/евро.

29 сентября американская валюта упала из-за опасений по поводу возможной приостановки работы правительства США. Индекс доллара сегодня снизился на 0,22% до 97,90.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться до 3 октября в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,10 до 41,85 гривни.

Курс наличного евро же в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,80 до 49,20 гривни, а в обменниках - от 47,90 до 49,10 гривни. Козырев отметил, что евровалюта останется главным инструментом для спекуляций как на международном, так и украинском валютных рынках.

