Современные системы ПВО Германия предоставит Украине при поддержке норвежских партнеров.

До конца 2025 года Германия передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил во время Варшавского форума по безопасности министр обороны страны Борис Писториус. Об этом пишет Укринформ.

"Недавние атаки России - более 580 дронов и более 40 ракет - вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - цитирует министра издание.

Он также указал на необходимость укреплять оборонную промышленность Украины, "чтобы лучше противодействовать будущим вызовам как для Украины, так и для всей Европы".

"Мы все должны обеспечить устойчивую поддержку Украины - решительнее и сильнее, чем в предыдущие месяцы. Европейский Союз должен подкрепить это, обеспечив значительно более гибкую регуляторную базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный путь быстро нарастить производственные мощности, а следовательно, и поставки Украине", - добавил Писториус.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 сентября рассказал, что израильский комплекс выполняет задачи в Украине уже месяц.

Кроме того, министр обороны Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи "Рамштайн", которая состоялась 10 сентября, сообщал о передаче Украине двух систем Patriot, самолетов Mirage, снарядов и реализации ряда мер военной поддержки.

Стало известно, что Европа планирует запустить производство комплексов Patriot. По словам управляющего директора немецкого подразделения MBDA Томаса Готтшильда, его компания готова запустить производство пусковых установок в Германии, чтобы снизить оружейную зависимость от США. Также там планируют увеличить производственные мощности по выпуску ракет противовоздушной обороны Patriot, если объем заказов превысит "определенный порог".

