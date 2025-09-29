Она встретилась с продюсером в Америке.

Украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая высказалась о состоянии своего продюсера Юрия Никитина, который переживает разрыв с женой.

В комментарии проекту "Ближе к звездам" она рассказала, что встретила в Соединенных Штатах Америки украинскую скрипачку и певицу Ассию Ахат, а также виделась с Никитиным. По словам Зарицкой, он чувствует себя хорошо и передает всем привет:

"Мы снимали клип в Нью-Йорке. Много было работы, но Юра приезжал. Он вообще супер, очень активно включился в работу. И мне кажется, что в его голове у них [с Ольгой Горбачевой] нет развода. Почему-то так мне кажется".

Как сообщал УНИАН, певица Ольга Горбачева и продюсер впервые поженились еще в 2007 году, однако уже через два года их отношения завершились разводом. В 2011-м пара снова сошлась, а в 2016-м во второй раз официально узаконила брак.

В июле Ольга Горбачева сообщила, что после девяти лет совместной жизни они с Юрием Никитиным снова решили разойтись. В то же время артистка подчеркнула, что несмотря на разрыв они остаются близкими людьми и стремятся сохранять теплые семейные отношения.

