По словам геймдиректора Коси Наканиси и продюсера Масата Кумазава, этот персонаж - полностью новый для серии.

Вокруг Resident Evil Requiem в последние месяцы крутилось немало слухов. В частности, фанаты гадали, кто скрывается под капюшоном в одном из трейлеров, и чаще всего упоминали знакомые имена - торговца из Resident Evil 4, Криса Редфилда, Уэскера или Итана Уинтерса.

Однако в интервью TheGamer на Tokyo Game Show геймдиректор Коси Наканиси и продюсер Масата Кумазава развенчали эти догадки. По их словам, загадочный человек в капюшоне не имеет отношения к старым героям - это совершенно новый персонаж, созданный специально для этой истории.

Разработчики признались, что их слегка удивляет уверенность игроков в фанатских теориях: "Иногда люди ведут себя так, будто слухи уже стали фактом. А потом начинают рассуждать на этой основе. Но на деле мы показали всё, что можем сказать на данный момент""

По словам команды, они сознательно стараются не делать акцент только на камбэках старых героев и ограничить количество фан-сервиса. Главная цель - чтобы в Requiem было комфортно играть не только ветеранам серии, но и тем, кто впервые знакомится с Resident Evil

Ранее мы рассказывали, что продюсер Resident Evil 9 пожаловался, что ему не нравится, когда фанаты верят слухам об игре. Всё ещё неизвестно, появится ли в Requiem Леон Кеннеди.

