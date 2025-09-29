Поклонники уже определили, на кого из родителей больше похож Георгий.

Бывший герой реалити-шоу "Холостяк" 40-летний грузин Иракли Макацария поделился редким фото со старшим сыном. Поклонники уже определили, на кого из родителей больше похож мальчик.

В своем блоге в Instagram Иракли показался с 2-летним сыном Георгием. На кадре счастливый папа держит на руках стильно одетого мальчика. Оба улыбаются в камеру.

"МаКаца старший/младший", - написал шоумен.

Видео дня

Однако, поклонники заметили сходство Георгия не с отцом, а с молодой мамой Лизой. Действительно, мальчик имеет такие же вьющиеся темные волосы, как у мамы, а также ее карие глаза.

Иракли Макацария - личная жизнь

Иракли Макацария, который родом из Батуми, получил наибольшую популярность в Украине благодаря участию в таких телешоу, как "Холостяк", "Взвешенные и счастливые" и "Танцы со звездами". Однако, любви он здесь так и не нашел.

Только в 2022 году шоумен официально вступил в брак. Его избранницей стала грузинка Лиза Чичуа, которая на 17 лет моложе его, что стало поводами многих слухов и скандалов.

Через год после свадьбы у Иракли и Лизы родился сын Георгий, а в начале 2025-го они стали родителями во второй раз. Теперь пара воспитывает еще и дочь, которую назвали Нино.

Вас также могут заинтересовать новости: