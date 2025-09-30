Келлог готметил, что Трамп еще не принял решение.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог объяснил позицию Дональда Трампа относительно возможного предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

В ходе интервью на канале Fox News журналист напомнил, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и поинтересовался у Келлога мнением Трампа по этому вопросу.

Келлог ответил, что решение о передаче ракет еще не принято, однако оно находится исключительно в компетенции президента США.

"Это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно попросил их, что было подтверждено вице-президентом Вэнсом в сообщении в социальных сетях. Это будет решать президент", - сказал Келлог.

Напомним также, что ранее Келлог подтвердил, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории в глубине России.

Ракеты Tomahawk - что известно

Ранее СМИ писали, что во время закрытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский запросил ракеты Tomahawk. При этом позже вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа рассматривает передачу Украине этих ракет.

В Кремле уже отреагировали на эти новоссти. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это "очень серьезные заявления". При этом он утверждает, что эти ракеты не изменят ситуацию на фронте.

