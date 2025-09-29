В окружении находится военная техника и личный состав врага.

Российским подразделениям, которые оказались в окружении на Добропольском направлении грозит гибель или плен. Об этом представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил в эфире телеканала Суспільне.

Трегубов напомнил, что в начале августа российские оккупанты очень сильно обнаглели на Добропольском направлении.

"Они сначала инфильтрировали большое количество малых групп через первую линию, затем объединили эти группы, и пытались проводить агрессивные действия уже в сторону Доброполья. Они растянулись, при этом - растянулись в "длинную кишку". Потом они сначала уперлись, не смогли расширить "горлышко" этой кишки, и сейчас эта кишка собственно нарезается на отдельные фрагменты, она фрагментируется", - подчеркнул Трегубов.

Видео дня

По его словам, в эту "кишку" втянулось определенное количество техники и личного состава врага, который сейчас окажется в плену или будет уничтожен.

"По крайней мере, мы на это очень надеемся. Сейчас как раз соответствующая операция и проводится", - добавил он.

Также спикер отметил сложности, которые возникли у россиян с обеспечением тех войск, которые оказались в окружении на Добропольском направлении.

Он отметил, что на Покровском направлении ситуация довольно непростая, поскольку российские захватчики все еще пытаются продвигаться в сам город, малыми группами инфильтроваться туда, а также расширять присутствие вокруг города, в частности к западу от него.

"Это неприятная для нас тенденция, но делается все для того, чтобы уничтожать эти группы. И делается все, чтобы сдерживать возможные продвижения россиян", - сообщил Трегубов.

Он добавил, что россияне продолжают придерживаться общей тактики - проводить атаки малыми группами. Происходят постоянные запуски дронов и применение авиации.

Кроме того, Трегубов рассказал о ситуации в районе Константиновки и Дружковки.

"Враг пытался собрать довольно большую мощь, поскольку у него не очень получилось с Краматорским направлением и не очень получилось с Торецким направлением, несмотря на его собственные заявления. Он пытался собрать мощь и из Покровского сунуть в сторону Дружковки и Константиновки", - рассказал спикер.

При этом, Силами обороны Украины сейчас проводятся действия, чтобы не дать врагу это сделать.

На Новопавловском направлении ситуация характеризуется тем, что населенные пункты рассредоточены, враг пытается в каждый населенный пункт залезть и закрепиться за отдельные сараи, но украинские военные пытаются вылавливать вражеские группы в степи или лесополосе и выбивать.

Отдельно он отметил, что российские оккупанты пытаются с севера лезть в Купянск, пытаются малыми группами цепляться за здания и лезть в центр города. "Не очень успешно по состоянию на сейчас", - сказал Трегубов.

Добропольское направление - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский рассказал о последнем обновлении ситуации на Добропольском направлении.

В частности, за период контрнаступательной операции Силы обороны освободили около 175 кв. км территории, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: