Германия закупила для армии дроны-перехватчики, которые могли тестировать в Украине, - СМИ

Дроны могут нейтрализовать даже угрозу "Шахедов".

Компания Argus Interception поставила первую партию проверенных в боях дронов-перехватчиков немецкой армии. Как пишет Defence Express, речь идет о 24 единицах.

Отмечается, что поставленный тип дронов нейтрализует угрозы вражеских дронов с помощью специальных сеток. Как утверждает производитель, они предназначены для перехвата различных типов дронов - от квадрокоптеров и до дронов типа "Шахед". Аналитики отметили, что это многоразовые перехватчики, а не одноразовые зенитные FPV-дроны.

"Это довольно совершенная система с собственной системой датчиков, включая радар, оптическую камеру, системы искусственного интеллекта и т.д., а также возможностью интеграции в любую другую систему обнаружения", - говорится в статье.

Дроны этого производителя выбрали в результате работы специальной группы, задачей которой было представить комплексный план борьбы с такой угрозой, как беспилотные летательные аппараты. О ее результатах, включая широкий спектр предложений противодействия дронам, было объявлено в июле 2024 года.

По данным издания Hartpunkt, хотя официально не сообщается, сколько дронов получило немецкое войско, ранее в этом году СМИ писали о планах закупить в этом году 24 дрона от компании Argus Interception, а через два года - еще 136 систем.

Argus Interception презентуют свой дрон-перехватчик как "проверенный в бою". Как пишут авторы, в компании держат в тайне, где именно тестировали эти дроны, но не исключено, что речь идет именно об Украине.

Напомним, что воины ВСУ сбили вертолет оккупантов с помощью FPV-дрона. Вертолет Ми-8 уничтожили пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем.

