Молдавская власть должна поменять свое отношение к гражданам, считает Кирилл Моцпан.

Партия "Действие и солидарность" выиграла выборы в парламент Молдовы только благодаря Майе Санду. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Кирилл Моцпан, бывший председатель парламентской комиссии по безопасности Республики Молдова.

"ПАС (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) выиграл потому что народ голосовал за Майю Санду. ПАС как партия отдельно наверняка не набрало бы и половины того, что набрало сегодня. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы политические лидеры наши поменяли свое отношение к гражданам и к политике вообще", – сказал Моцпан.

Видео дня

Он добавил, что будущее страны на данный момент зависит от того, как будет действовать новый парламент. По словам эксперта, в свое время власть сделала очень много ошибок, что и привело к таким сложным выборам.

"Сейчас власть должна абсолютно менять свой взгляд на проведение реформ. Экономика у нас на земле, надо поднять экономику. Сейчас вопрос стоит не о том, чтобы говорить, убеждать людей, что в Европе хорошо, а поднять уровень жизни людей. У нас очень большие проблемы демографические, проблемы с молодежью, которая уходит за рубежом в поисках новой жизни, лучшей жизни", – добавил Моцпан.

Он отметил, что все же народ сделал "правильный выбор" и теперь "у него есть будущее". Но для реализации этого будущего новой власти нужно обновить структуры страны. Что касается вопроса Приднестровья, по словам эксперта, это и далее будет оставаться "очень сложным вопросом".

"Много людей, которые уведомлены о ситуации, знают, что власть продвигала свои интересы в Приднестровье. Речь идет об экономическом плане, естественно. В Приднестровье остается и в дальнейшем такая дыра, где процветает контрабанда, где делаются очень большие и легкие деньги. И, конечно, все эти деньги нравятся и некоторым нашим политикам из Кишинева. И это, в том числе, мешает решить вопрос урегулировании этого конфликта", – объяснил Моцпан.

Выборы в Молдове: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Молдове прошли парламентские выборы. На них большинство в Парламенте получила проевропейская партия PAS. На втором месте с результатом 24,28% оказался пророссийский политик Игорь Додон.

Еще в момент проведения выборов Додон объявил о своей "победе" и заявил, что собирает людей на мирную акцию протестов. По его словам, Молдове нужно "защитить победу".

Президент Молдовы Майя Санду перед выборами заявляла, что РФ в случае победы подконтрольной ей партии может использовать территорию страны для нападения на Украину. Она также обвинила Москву в подкупе граждан Молдовы перед выборами.

Вас также могут заинтересовать новости: