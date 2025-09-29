Решение об увольнении председателя правления в 'Укрэнерго' принимали с очевидными нарушениями процедуры, – Жупанин

Народный депутат Андрей Жупанин раскритиковал решение наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" об увольнении главы правления компании, назвав его непонятной эскалацией накануне отопительного сезона и принятым с нарушением процедур.

Жупанин напомнил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже ранее фиксировала процедурные нарушения в работе наблюдательного совета "Укрэнерго" - в частности, нарушение сроков созыва заседаний и несоответствие порядка согласования кандидатур. "НКЦБФР уже выносила замечания о необходимости соблюдения процедур. И здесь они снова их не соблюдают и совершенно неожиданно для всех принимают такие решения", - отметил депутат.

По его словам, нарушения повторились и в этот раз. "Вчера (26 сентября - прим.) в один день состоялось заседание комитета по вопросам назначений, и в тот же день приняли решение всех уволить. То есть вы снова не придерживаетесь процедуры, которую вам уже четко указывали", - подчеркнул Жупанин.

Он подчеркнул, что председатель правления был назначен только в начале лета после открытого конкурса. "На это потрачена куча денег, куча времени. Правление было назначено только в начале лета, были потрачены государственные средства на конкурс, за правление все единогласно голосовали. И сейчас я не вижу причин, почему наблюдательный так эскалирует ситуацию и принимает такое решение", - сказал он.

Депутат добавил, что даже при наличии разногласий с Министерством энергетики, которое является акционером компании, у наблюдательного совета были другие способы влиять и отстаивать свои позиции. "Есть масса других способов влиять и отстаивать свои позиции, даже если у тебя есть разногласия с министерством. Министерство является акционером, и нельзя отвергать их и делать что хочешь", - подчеркнул Жупанин.

Накануне сложного зимнего периода компании нужна стабильность, а не управленческий хаос, подытожил депутат. "Компания, на которую возложена задача энергоустойчивости страны, находится в шторме управленческом, в хаосе... Вместо того, чтобы сплотиться и функционировать на благо компании, вы заходите в новый виток конфликта с акционером, с государством вообще", - резюмировал он.

Напомним, 26 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил недавно избранного на прозрачном конкурсе Виталия Зайченко с должности председателя правления и назначил Алексея Брехта временно исполняющим обязанности руководителя.

По сообщениям СМИ, Национальная комиссия по регулированию энергетики НКРЭКУ проверит законность увольнения главы "Укрэнерго" и всех членов правления компании, поскольку такие изменения могут негативно повлиять на сертификацию системного оператора.