Пока США увеличивают барьеры, Китай их снижает.

Китай на этой неделе запускает новую визовую программу для привлечения иностранных специалистов в сфере технологий. Инициатива призвана усилить позиции Пекина в противостоянии с США, которые, наоборот, усложняют условия получения виз для технических специалистов, пишет Reuters.

Отмечается, что Поднебесная не имеет дефицита квалифицированных местных инженеров, однако эта программа является частью усилий Пекина, направленных на представление себя как страны, которая приветствует иностранные инвестиции и таланты. Особенно на фоне роста торговой напряженности из-за пошлин США, которые омрачают экономические перспективы страны.

Китай уже ввел ряд мер для стимулирования иностранных инвестиций и путешествий, открыв больше секторов экономики для инвесторов из других стран и предлагая отмену виз для граждан большинства европейских государств, а также Японии и Южной Кореи.

"Символизм очевиден: пока США повышают барьеры, Китай их снижает", - отметил иммиграционный адвокат из Айовы Мэтт Маунтел-Медичи.

С 21 сентября вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, которым вводится сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B.

Справка УНИАН. Виза H-1B - это неиммиграционная рабочая виза, предназначенная для привлечения в США высококвалифицированных специалистов в отраслях, где ощущается их дефицит. В частности речь идет о специалистах в сфере IT, инженерии, финансов, медицины, науки и образования. Американская компания, желающая нанять иностранца с визой H-1B, должна выплачивать ему зарплату не ниже средней по отрасли.

По прогнозам, решение президента США может означать новую финансовую нагрузку в размере более 1 миллиарда долларов в год.

Эксперты считают, что это может навредить американскому технологическому сектору.

