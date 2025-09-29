Журналисты заметили в комнате плед Hermès.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками редкими кадрами из их с принцем Гарри и детьми особняка в Монтесито, Калифорния.

На опубликованных в Instagram кадрах можно увидеть часть их гостиной и бигля Мию, которая спокойно спит на кремовом кресле с подставкой для ног. На заднем плане видно стильную террасу с мебелью и зеленым навесом.

По данным Daily Mail, в кадр попал коричнево-кремовый плед Hermès стоимостью 2 тысячи долларов. Цветы стояли в белой каменной вазе с логотипом бренда Меган "As Ever". Журналисты отмечают, что можно заметить и королевский намек - розы обернуты растениями, которые называются Queen Anne's lace:

Видео дня

"Дельфиниум, Нигелла, Вероника - встречайте As Ever. С садовыми розами и Queen Anne's lace (и очень сонная Мия). Хорошо выглядите, девочки".

Как известно, Меган Маркл и принц Гарри живут в роскошном особняке в Калифорнии, который они приобрели в июле 2020 года за 14,65 миллиона долларов.

Площадь дома составляет около 18 671 квадратного фута (примерно 1 734 м²) и включает девять спален, 16 ванных комнат, бассейн, теннисный корт, чайный домик, сад с розами, оливковые деревья, гостиный дом и детский домик.

Вас также могут заинтересовать новости: