Влияние российских сил даже после поражения на выборах в Молдове остается достаточно сильным. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Кирилл Моцпан, бывший председатель парламентской комиссии по безопасности Республики Молдова.
"Мне кажется, ситуация даже хуже, чем была когда-то в Украине. Пророссийский сегмент очень сильный. Как показали результаты выборов - речь идет практически о 50 на 50", - сказал Моцпан.
В то же время он считает, что Россия вряд ли будет предпринимать какие-то действия касательно Молдовы на фоне провальных для Москвы выборов.
"Пол часа назад я ехал мимо митинга Додона (Игорь Додон, лидер Партии социалистов, бывший президент Республики Молдова - УНИАН). Там если даже 100 человек собралось - уже хорошо. Глупых людей, готовых выходить на такие акции - не так много. Поэтому я думаю, что ничего особенного не будет. Максимум - протесты или флешмобы в такой форме. Но в целом все должно быть под контролем, органы правопорядка в состоянии держать ситуацию под контролем", - добавил Моцпан.
По его словам, действия Додона на данный момент следуют из его личных интересов.
"Он должен показать какую-то инициативу. Для него важно доказать его пророссийским хозяевам, что он еще жив и может что-то сделать. Но как видим по результатам протестов - это лишь картинка", – сказал Моцпан.
Выборы в Молдове - важные новости
Напомним, в воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент. На них партия действующего президента страны Майи Санду получила большинство, что позволить стране сохранить курс на вступление в Европейский Союз.
Еще на этапе подсчета голосов представитель пророссийской партии Игорь Додон досрочно объявил о своей победе. Также он объявил о "мирном протесте" в понедельник, 29 сентября, заявив, что "надо защитить победу".
Накануне выборов в Молдове президент Майя Санду заявила, что в случае победы на выборах пророссийских сил, Москва может использовать страну для нападения на Одесскую область. Также она заявляла, что Кремль тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей.