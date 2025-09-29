Зеленский подчеркнул, что Лукашенко должен помнить о том, что его страна является независимой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко о том, что якобы существует "очень хорошее предложение" по урегулированию войны с Россией. По его словам, у главы Минска нет понимания реального положения дел. Об этом украинский лидер заявил во время своего видеообращения к участникам Варшавского форума безопасности 2025.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что у Беларуси есть суверенитет и независимость, которые регулярно ставит под сомнение российский диктатор Владимир Путин.

"Я хотел бы, чтобы он (Александр Лукашенко - УНИАН) помнил, что его страна - независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают.", - подчеркнул Зеленский.

Лукашенко заявил о "хорошем предложении" по урегулированию войны

Ранее самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко в заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно согласиться на требования Кремля, или рискует потерять всю страну. По его словам, на столе уже якобы есть хорошее предложение.

Лукашенко отказался раскрывать суть этих предложений, но заверил, что украинское руководство непременно должно их принять.

