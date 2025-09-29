В начале сентября Запорожская областная военная администрация сообщила о фиксации вражеского FPV-дрона в Южном микрорайоне города. Это вызвало волну вопросов среди жителей: начались ли системные атаки на областной центр, и означает ли это продвижение врага?

По словам Рудольфа Акопяна, волонтера и директора по стратегическим коммуникациям defence-tech компании "Генерал Черешня", в этом случае речь идет о новой тактике россиян - использовании так называемых "дронов-маток".

Как это работает

"Дрон-матка" - это обычно разведывательный или ударный беспилотник, на который подвешивают FPV-дроны. Такая схема позволяет доставить малогабаритные "камикадзе" значительно глубже в тыл - на расстояние 40-80 км и более, в зависимости от платформы.

Наглядное подтверждение применения россиянами тактики использования "дронов-маток" появилось 22 августа, когда благотворительный фонд "Вернись живым" обнародовал кадры сбитого Орлан-30 с подвешенными FPV-дронами. Также неоднократно враг подвешивал FPV-дроны под ударные БпЛА "Молния".

Чем они опасны и чем уязвимы

Главная опасность заключается в том, что "дроны-матки" позволяют значительно расширить радиус действия небольших FPV-дронов (на практике - на десятки километров; в конкретных случаях 40-80 км в зависимости от платформы). Однако их применение требует логистики и сложной координации.

По словам эксперта, такая тактика россиян имеет свои слабые стороны, в частности "дроны-матки" больше и более заметны для комплексов систем ПВО. Поэтому их легче заметить и нейтрализовать.

"Сейчас это единичные случаи проникновения FPV-дронов в крупные города. Чтобы FPV-дрон долетел до Запорожья, для этого нужно быть очень-очень близко, что мало вероятно или же использовать сложную комбинацию носителя и подвешенных малых дронов. Такие операции врага технически возможны, но они сложны и редки. Однако редкие не означает невозможные, и именно поэтому стоит внедрять превентивные меры", - подчеркивает Рудольф Акопян.

"Фактически, ключ к противодействию не только в технических средствах, а в комплексном подходе: от разведки и сети сенсоров до мобильных противодронных групп и правильности поведения гражданских", - добавляет Акопян.

Что делать уже сегодня

Волонтер назвал три первоочередных шага:

1. Подготовка мобильных противодронных подразделений. В Запорожье, по его словам, есть риск уменьшения количества специализированных групп из-за передислокации на более горячие участки фронта. Поэтому важно инвестировать в тренировки и техническое обеспечение таких групп.

2. Создание многоуровневой сенсорной архитектуры. Речь идет об объединении радаров, акустических сенсоров, оптических систем и радиолокационных станций в единую сеть для обнаружения "дронов-маток" еще на подлете.

3. Гражданская осведомленность: "Если вы видите FPV-дрон в городе - это точно не украинский. Не надо снимать видео, нужно идти в укрытие и сообщать соответствующие службы. Паника помогает врагу, дисциплина - нам", - подчеркнул Рудольф.

По словам директора по стратегическим коммуникациям компании "Генерал Черешня", угроза "дронов-маток" для Запорожья и других прифронтовых городов реальна, но контролируемая.

"Мы готовы делиться наработками, помогать в подготовке бригад и совершенствовать решения по перехватчикам. Но результат зависит от совместной координации - военных, бизнеса, местных советов и общества", - резюмирует Рудольф Акопян.