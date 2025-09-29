Она рассказала о трудностях на этом пути.

Украинская певица Наталья Приходько рассказала своим подписчикам, что хочет выйти из черного цвета волос, однако сделать это не так просто.

В понедельник, 29 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте сообщение, в котором призналась, что уже в третий раз пытается выйти из черного цвета, однако пока никто не смог удовлетворить ее ожидания. Процесс продолжается с апреля:

"Этот цвет - переходный, но я решила оставить и его на память. Самая тяжелая борьба - это борьба с самим собой. Это последний мой вызов, я выдержу и сделаю тот цвет, который хочу! Чуть позже покажу другой! До 40 лет справлюсь! Я благодарю черный цвет который был со мной 22 года. Но я хочу другой!".

Певица отметила, что каждый раз делает эти попытки в Украине, поскольку на это есть причины. "Я знаю, почему так! Но не скажу", - загадочно добавила она.

Как сообщал УНИАН, недавно сменой образа удивила и певица Елена Тополя, которая появилась перед подписчиками с рыжими волосами.

