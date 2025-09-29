Сейчас компания активно работает над новыми MacBook с чипами M5 и iPad Pro.

Марк Гурман, известный инсайдер из Bloomberg, выпустил материал, в котором рассказал, чего ждать фанатам Apple от компании в обозримом будущем. Большая часть из перечисленного появится до конца года.

По его словам, сейчас Apple приближается к массовому производству новых MacBook. Речь идет о MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5. Выйдут они в период "между концом 2025 года и первым кварталом 2026 года". В этом же окне должен состояться релиз нового Studio Display.

Как отмечает Гурман, обновление MacBook Pro до M5 будет минорным. Большое обновление планируется в конце 2026 года в версии на Apple M6 – ожидается, что тогда ноутбук получит OLED-экран и избавится от "челки", а сам M6 будет изготовлен по 2-нм техпроцессу.

Видео дня

Помимо этого, до конца года Купертиновцы должны выпустить новые iPad Pro и Vision Pro, а также несколько обновлений для Apple TV и HomePod mini.

На начало 2026 года в Apple также готовят бюджетный смартфон iPhone 17e и новый iPad Air с чипом M4 и Face ID. Ожидается, что это будет самое крупное обновление планшета за последние 5 лет.

Ранее на традиционном осеннем мероприятии Apple показала новые iPhone, Apple Watch, а также AirPods 3 Pro с возможностью перевода других языков в реальном времени.

Журналисты и блогеры в своих обзорах отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от более дорогих прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

Вас также могут заинтересовать новости: