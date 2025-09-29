Парижанки все чаще выбирают совсем другую модель.

Если присмотреться к улицам Парижа в этом сезоне, легко заметить, что из модных образов прохожих исчезли ботильоны, которые долгие годы считались эталоном городского шика.

Как сообщает Who What Wear, их вытеснили изысканные и невероятно элегантные сапоги по колено. По словам модных экспертов, эта обувь мгновенно делает даже самый простой лук более изысканным, добавляя ему пропорциональности и создавая эффект "тихой роскоши".

Стильные парижанки сочетают новый тренд с миди-юбками, классическими брюками и пальто oversize. Если короткие ботинки придавали непринужденности, то высокие сапоги визуально удлиняют ноги, делают силуэт более изящным и придают ощущение уверенности.

Еще одной причиной популярности этого тренда является то, что такие сапоги гармонично сочетаются с другими ключевыми вещами сезона: замшевыми пальто, объемными свитерами и кожаными юбками. И в отличие от массивных моделей, облегающая форма выглядит легче и изящнее, не теряя эффектности.

Как всегда, Париж задает ритм для мира моды. Эксперты отмечают, что сапоги по колено перестали быть нишевым выбором и стали новым стандартом, который вскоре можно будет увидеть в гардеробах далеко за пределами Франции.

