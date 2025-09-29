Всеукраинская экологическая лига обнародовала заявление о рисках, которые несет концессия морского порта Черноморск. Несмотря на громкие обещания власти о "крупнейшем инфраструктурном проекте десятилетия", инвестициях и новых рабочих местах, экологи отмечают: процесс сопровождается вопиющим игнорированием экологического законодательства.

"Мы видим вопиющее пренебрежение законом и окружающей средой. Там, где должны были бы прозрачно провести стратегическую экологическую оценку (СЭО) и оценку воздействия на окружающую среду (ОВД), - тишина. Там, где общество должно было бы услышать о рисках для моря, морской экосистемы, живой природы и людей, - закрытые двери и отсутствие ответа", - говорится в заявлении.

ОВД (оценка воздействия на окружающую среду) и СЭО (стратегическая экологическая оценка), которые должны были бы стать предохранителями от экологических рисков, не были проведены должным образом. Отсутствуют открытые отчеты и публичные слушания, общество не имело возможности высказать свои замечания. Это противоречит законам Украины ("Об оценке воздействия на окружающую среду", "О стратегической экологической оценке") и международным обязательствам Украины, в частности Орхусской и Конвенции Эспо.

"Нет открытых отчетов, нет публичных слушаний, нет возможности для общества высказать замечания. Это нарушение украинского законодательства, международных конвенций, которые Украина подписала, в частности Орхусской конвенции и конвенции Эспо", - отмечают во Всеукраинской экологической лиге.

Экологи подчеркивают: любые разрешения или контракты, заключенные с нарушением процедур, могут быть обжалованы в судах, что создает серьезные риски для инвесторов и самих общин.

ВЭЛ констатирует, что вместо развития побережья Одессы и Черноморска местные жители могут получить разрушенные пляжи, потерю туристической привлекательности и падение стоимости недвижимости. Одной из главных угроз является эвтрофикация - "цветение" моря из-за избытка органики. Это приведет к неприятному запаху, гибели рыбы и потере биоразнообразия.

"Одна тонна нефтепродуктов может загрязнить до 12 км² акватории. Проще говоря: вместо прозрачного Черного моря мы рискуем получить болотистую лужу без рыбы", - отмечается в заявлении.

Всеукраинская экологическая лига предостерегает: игнорирование экологических стандартов ударит не только по побережью. Последствия почувствуют и рыбаки, и предприниматели, и туристическая отрасль.

"Окружающая среда не принадлежит чиновникам или инвесторам - каждый гражданин Украины имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, что закреплено в Конституции Украины", - подчеркивают экологи.