Именно об этом он умолял свою жену со сцены всех кинопремий.

Лауреат всех самых известных кинопремий, а также родной брат звезды "Один дома" Киран Калкин ожидает пополнения в своей семье. Совсем скоро актер в третий раз станет отцом. Об этом пишет People.

Долгое время Калкин мечтал о еще одном ребенке и никак не мог сойтись в совместном решении с женой Джезз Чартон. На каждой из премий, где он получал награду, он умолял ее со сцены родить ему третьего ребенка, но жена была устойчивой ко всем манипуляциям, отвечая: "Я подарю тебе четверых детей, когда ты выиграешь "Оскар". И он таки выиграл.

"Без давления. Я тебя люблю. Мне очень жаль, что я снова это сделал. А давай возьмемся за этих детей. Что ты скажешь?" - сказал Калкин, обращаясь к жене в зале во время премии "Оскар-2025".

Во время получения заветной золотой статуэтки в номинации "лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Настоящая боль" Киран напомнил Джезз ее обещание перед многомиллионной аудиторией премии. Очевидно, что перед этим 37-летняя жена актера уже не смогла устоять и вскоре таки подарит ему третьего ребенка.

Broadway.com опубликовали видео с премьеры пьесы "В ожидании Годо" в Нью-Йорке, где счастливые супруги появились вместе, демонстрируя заметно округлившийся животик Джезз. 42-летний актер улыбался на камеру и гордо позировал со своей беременной женой, положив руку ей на живот.

Стоит отметить, что Калкин и Чартон состоят в браке с 2013 года. Вместе они уже воспитывают 6-летнюю дочь Кинси Сиу и 4-летнего сына Уайлдера Вульфа.

Недавно на четвертого ребенка намекнула украинская певица Светлана Тарабарова. Она призналась, планирует ли пополнение семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: