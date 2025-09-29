Погодные изменения коснутся ряда регионов. Даже тех, где грозы были редким явлением.

Град — это громко, внезапно и часто разрушительно. Один-единственный шторм может за считанные минуты уничтожить урожай, разбить стекла или оставить вмятины на домах и машинах целого города. Европа хорошо знает эту угрозу, но будущее может выглядеть иначе.

Новые исследования показывают, что по мере потепления климата градовые бури будут происходить реже, но сами градины станут больше и опаснее, пишет Earth.

Меньше бурь, но град крупнее

Град формируется при мощных восходящих потоках воздуха. Потепление поднимает зону образования града выше, где потоки слабее, и у градин меньше времени, чтобы вырасти, прежде чем упасть. К тому моменту, как они достигают земли, многие начинают таять.

Ученые из Ньюкаслского университета, Британского метеорологического управления и Бристольского университета использовали высокоточные климатические модели, чтобы заглянуть в будущее градовых бурь. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, показывают снижение числа сильных бурь почти по всей Европе. Уменьшается ветровой сдвиг, и из-за этого классические мощные грозы с градом формируются реже.

Но если град всё же выпадет, его размеры будут больше.

Грозы тропического типа

Картина разнится по регионам: Британские острова и Северная Европа останутся зонами низкого риска; в Центральной Европе тоже ожидается спад.

А вот на юге может появиться новый тип — "тёплые" грозы, похожие на тропические, где уровень замерзания выше, но достаточно крупные градины все же долетают до земли. Фермеры Италии или Испании могут столкнуться с гигантскими градинами в сезон, когда сейчас они об этом не беспокоятся.

Климат и град

"Наши результаты показывают, что влияние изменения климата на сильные грозы сложнее, чем считалось раньше, и высокоточные модели дают заметно иные выводы, чем ранние исследования. Обществу, возможно, придётся готовиться к более редким, но куда более разрушительным локальным событиям в мире, потеплевшем на 5 градусов", — говорит доктор Абдулла Кахраман из Ньюкаслского университета, руководивший работой.

Вывод прост: риск не исчезает, а меняется — от частых, но умеренных бурь к редким, но очень разрушительным.

Подготовка к будущему

"Эти результаты очень тревожны. Нужно быть готовыми к тропическому типу градовых штормов в Европе, с огромными градинами, способными нанести катастрофический ущерб", — отмечает профессор Лиззи Кендон.

