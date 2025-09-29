Если информация подтвердится, то нововведений в сравнении с Galaxy S25 Ultra будет довольно много.

В сети появились почти все характеристики флагманского телефона Samsung Galaxy S26 Ultra. Если информация достоверна, то нововведений в сравнении с прошлогодним Galaxy S25 Ultra будет довольно много.

Главной изюминкой станет 6,9-дюймовый QHD+ CoE Dynamic AMOLED-экран. Из изменений: выше яркость без бликов, но ниже энергопотребление, а также защита от посторонних глаз на основе ИИ.

Многих расстроит то, что батарея сохранит емкость в 5000 мАч, однако Samsung наконец-то предложит пользователям более быструю зарядку на 60 Вт. Нынешние флагманы компании заряжаются максимум на 45 Вт, при этом скорость зарядки почти не отличается от таковой при 25 Вт.

Смартфон получит кастомную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающий на рекордных частотах 4.74 ГГц. Базовая версия чипсета имеет два мощных ядра с частотой 4,61 ГГц. В топовой конфигурации у Galaxy S26 Ultra будет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Ожидается, что Samsung поставит в Galaxy S26 Ultra улучшенный 3-кратный телеобъектив с разрешением 12 мегапикселей. Также будет 200-Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.4, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископ с 5-кратным зумом.

В плане дизайна существенных изменений ждать не стоит, но корпус станет чуть более закругленным на манер младшей модели. Также слитые рендеры показали, что Samsung планирует вернуть "островок камеры"

Презентация и релиз Galaxy S26 Ultra ожидаются в январе 2026 года. По имеющейся информации, Samsung последует примеру Apple и откажется от Plus-версии в пользу тонкого S26 Edge. А базовый S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

Ранее в этом месяце Samsung обновила самый продаваемый Android-смартфон в мире. Galaxy A17 получил тройную камеру с OIS, защиту от воды/пыли и шесть лет обновлений Android.

