От уличного стиля до базаров: туристам назвали 11 скрытых модных столиц мира

Модные эксперты советуют модникам и модницам иметь ввиду эти города, если хочется найти оригинальные фэшн-идеи.

Хотя мировую фэшн-повестку все еще задают привычные недели моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне, многие модницы и модники все чаще черпают вдохновение в скрытых мировых центрах моды.

Как пишет Skyscanner, эти города по всему миру являются родиной для целого множества дизайнеров, разрушающих стереотипы. Вместе со звездным стилистом и экспертом в мире моды Ситой Абейян портал составил список модных аутсайдеров, которые обязательно стоит иметь в виду тем, кто ищет оригинальные идеи для своего гардероба.

11 скрытых центров моды по всему миру

Марракеш, Марокко . Этот яркий город давно стал музой в мире моды – именно горячая любовь знаменитого французского модельера Ива Сен-Лорана к нему вдохновила на проведение шоу Dior 2020 в марокканском дворце Эль-Бади. Сегодня мода пронизывает весь город: от сада Мажорель до шумных базаров. Особенно модникам советуют обратить внимание на кожаные изделия. Дакар, Сенегал . Этот город стал элитным местом для шопинга с тех пор, как сенегальский модельер Адама Ндиайе в 2002 году запустила там свою неделю моды, которая теперь является одним из самых влиятельных событий в мире моды Африки. Район Плато – центр творческой жизни города: дизайнерские ателье здесь соседствуют с художественными галереями, а уличный стиль часто сочетается с традиционными струящимися платьями-бубу. Аккра, Гана . Смелая, яркая и богатая на фактуры, ганская модная сцена делает этот город одним из самых динамичных модных центров Африки, с акцентом на традиционное ткачество кенте и изысканный крой. Буэнос-Айрес, Аргентина . Аргентинская столица гордится своей репутацией "Парижа Южной Америки" и изысканностью в роскошных бутиках на престижной авениде Альвеар. А вот за уличным стилем Буэнос-Айреса стоит отправляться в независимые кварталы, где местный колорит формируется с помощью потертого денима и силуэтов в стиле 60-х. Мехико, Мексика . Мода в Мехико была центром индивидуализма со времен Фриды Кало, и ее непримиримый стиль, сочечающий фольклор с современным дизайном, и сегодня находит отклик у модников. Токио, Япония . Этот город уже давно является домом для уникальных концептуальных магазинов самых известных мировых брендов уличной одежды, а на его улицах уличный стиль процветает рядом с элегантными силуэтами. Стамбул, Турция . История моды Стамбула берет свое начало на его знаменитом Гранд-базаре, куда с XV века стекаются путешественники, чтобы насладиться экзотическими тканями и высококачественными изделиями из кожи. Сейчас местная уличная мода базируется на сочетании традиционных ремесел с современной эстетикой, а также опирается на процветающую панк/рок-сцену в арт-районе Кадыкей, где стамбульский стиль превращается в коктейль из традиций и бунтарства. Тбилиси, Грузия . Город быстро стал звездой в мире моды отчасти благодаря Демне Гвасалии – креативному директору Balenciaga родом из Грузии. Сейчас андерграундная техно-рейв-культура города напрямую связана с его экспериментальным уличным стилем. Копенгаген, Дания . Датская столица покоряет мир своим непринужденным, функциональным и шикарным стилем, а в районе Вестербро, бывшем квартале красных фонарей, процветают креативные бутики. Краков, Польша . Город уверенно формирует свою модную идентичность, делая акцент на минимализме, экологичных тканях и местных талантах. При этом ни один шопинг-путеводитель по Кракову не может обойтись без исторического квартала Казимеж, изобилующего независимыми бутиками местных брендов. Берлин, Германия . После падения Берлинской стены в основу местного модного стиля легла свобода самовыражения. Особенно активными являются районы Нойкельн с его секонд-хендами, специализирующимися на уникальной клубной одежде, и Кройцберг, который славится объемными свитерами, лоскутной одеждой и поп-апами.

