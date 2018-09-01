На Харьковщине масштабный пожар - горит около 10 гектаров леса

В ликвидации пожара принимают участие 130 человек с привлечением 28 единиц техники, пожарных поезда, вертолета и самолета.

В Харьковской области произошел лесной пожар на площади около 10 гектаров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 13.00 вблизи с. Гатище Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание лесной подстилки.

Читайте такжеВ Киеве произошел крупный пожар на заводе "Маяк" (видео)

По состоянию на 16.00 наблюдается верховой пожар двумя очагами на площади около 10 га.

«Проводится опахивание очагов пожара. Силы и средства сосредоточены для защиты населенных пунктов», - сообщают в ведомстве.

К тушению привлечены 130 человек, а также 28 единиц техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС 102 человек и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32П.