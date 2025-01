Коллеги из Bethesda и фанаты актёра оплатили ему все медицинские счета.

Актёр озвучки Уэс Джонсон, известный по ролям в сериях The Elder Scrolls и Fallout, вышел на связь из больницы и поблагодарил всех за поддержку.

После того как он был найден без сознания в гостиничном номере перед благотворительным мероприятием, друзья актёра организовали сбор средств на оплату его лечения. За четыре дня удалось собрать более 170 тысяч долларов.

В опубликованном видео Джонсон шутливо заметил, что слухи о его кончине "были не сильно преувеличены", и признался, что ситуация была действительно серьёзной. Он также рассказал, что врачи ввели его в кому, а когда он очнулся спустя пять дней, узнал о сборе на GoFundMe, организованном его друзьями.

Джонсон выразил благодарность всем, кто откликнулся: поклонникам, коллегам, Bethesda и благотворительной организации Alzheimer's Association. Он заверил, что несмотря на сложный период, он намерен восстановиться и вернуться к работе:

"Вы говорите, что я ваш друг? Это так. Всегда был и буду. Люблю вас, ребята. И люблю каждого, кто не только помог материально, но и написал мне, поинтересовался моим самочувствием, поддержал. Я никуда не собираюсь. Мне потребуется время, чтобы вернуться в строй, но я обязательно вернусь."

Уэс Джонсон знаком многим игрокам по своему голосу, он озвучивал стражников в The Elder Scrolls IV: Oblivion, благодаря которым фраза "Stop right there, criminal scum!" стала мемом. В Skyrim он также подарил голос герцогу Балгруфу из Вайтрана, Шеогорату, принцу безумия, а в Fallout 3 он озвучил Мистера Бёрка, который предлагал игроку взорвать Мегатонну.

