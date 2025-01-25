2025 год будет отличным для Xbox, отмечает Том Уоррен.

Приходит всё больше подтверждений о разработке ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion. Напомним, что ранее о его создании сообщали инсайдер eXtas1s и редактор издания Windows Central Джез Корден.

Теперь такая же информация пришла от редактора издания The Verge Тома Уоррена. По его информации, релиз ремейка можно ожидать в конце весны или начала лета, что также совпадает с прогнозами другого инсайдера, NateTheHate, который сообщал, что переиздание выйдет в июне.

Также Уоррен отмечает, что 2025 год станет отличным для Xbox. В этом году у компании намечено аж 15 релизов, половина из которых - масштабные AAA-проекты:

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"В сообществе Xbox существует давняя шутка, что Microsoft наконец-то найдёт свой путь с Game Pass и релизами для Xbox 'в следующем году'. Фанаты Xbox годами ждали, когда наконец-то наступит год, полный новых игр, и похоже, что 2025-й будет именно таким 'следующим годом', о котором все говорили".

Уоррен напомнил, что летом Xbox проведёт собственную масштабную презентацию, где расскроет даты релиза своих игр. Отметим, что у 7 игр компании, которые должны выйти в этом году, ещё нет конкретной даты релиза.

Ранее мы сообщали, что по слухам, DOOM: The Dark Ages может выйти на Nintendo Switch 2. Железа новой консоли должно хватить даже на такие проекты.

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