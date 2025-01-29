Это было бы своеобразным символом передачи серии новому поколению, считает Стивен Огг.

Актёр озвучки всеми любимого Тревора Филлипса из GTA 5 Стивен Огг рассказал, что хотел бы вернуться к своей роли в GTA 6, но немного не с той целью, с которой хотели бы фанаты.

В интервью Screen Rant Стивен рассказал, что хотел бы снова очутиться в шкуре Тревора только для того, чтобы его убили в самом начале игры:

"Было бы забавно, если бы Тревор появился в игры только для того, чтобы его убили в самом начале".

Огг пояснил, что это было бы своеобразным символом передачи эстафеты новому поколению персонажей: "Я думаю, это было бы здорово, потому что это также признание фанатов, вроде 'Эй, спасибо'. Передать факел, растоптать голову Тревора и как бы положить конец этому и позволить новому поколению взять на себя ответственность".

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Но, к сожалению, пока что это остаётся просто фантазиями актёра. Насколько известно Оггу (или насколько ему можно говорить), Тревор в GTA 6 не появится.

Релиз GTA 6 пока что запланирован на осень 2025 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, про судьбу версии на ПК расскажут позже.

Ранее мы рассказывали, что разработчик Baldur's Gate 3 отреагировал на аналитику, по которой GTA 6 может стоить 100 долларов для обычного игрока.

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