Нил Дракманн решил рассказать, как споры кордицепса распространяются по миру.

HBO выпустил новый трейлер второго сезона The Last of Us, и главная новость - в сериале наконец-то появятся споры. В первом сезоне их полностью убрали, заменив концепцией грибных отростков, но теперь в одном из кадров можно заметить, как Элли светит фонарём на заражённого, и тот выпускает споры.

Шоураннеры подтвердили это на панели SXSW. Нил Дракманн рассказал, что во втором сезоне будет больше видов инфицированных, а споры станут частью их распространения.

По его словам, решение ввести их именно сейчас связано с драматургией: "Нам нужно было найти правильный момент, когда их появление будет оправдано с точки зрения истории". Крейг Мейзин лаконично добавил: "Споры возвращаются".

В играх The Last of Us они играли важную роль: если персонаж попадал в зону с высокой концентрацией спор, ему требовалось надеть противогаз. Это добавляло напряжения и делало заражённые локации по-настоящему опасными. Многие фанаты были разочарованы тем, что в первом сезоне этот элемент полностью убрали. Теперь его возвращение вызвало волну восторга.

Премьера второго сезона "Одни из нас" состоится 13 апреля.

Ранее актриса Элли в сериале Белла Рамзи поделилась своим мнением о финале первого сезона шоу. По её словам, она бы поступила так же, как Джоэл.

