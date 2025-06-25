Также разработчики показали 11 минут геймплея.

Supermassive Games объявила дату выхода Little Nightmares 3. Третья часть хоррор-серии выйдет 10 октября на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Игра расскажет о героях по имени Малой и Одна, которым предстоит выживать в мире Ниоткуда. Игрокам предстоит проходить уровни с головоломками, убегать от монстров и использовать уникальные способности персонажей: Малой вооружен луком, а Одна использует гаечный ключ для разрушения объектов и атаки врагов.

Проект можно пройти в одиночку или в кооперативе. При одиночной игре вторым героем управляет ИИ.

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Покупатели предзаказа получат ремастер первой части Little Nightmares Enhanced Edition, он выйдет вместе с третьей частью. Владельцы оригинала получат обновлённую версию бесплатно.

В Steam стандартное издание оценили в 1207 гривен, а расширенное Deluxe - в 1862 гривны. Издание подороже включает в себя два сюжетных DLC и набор косметики.

Также был анонсирован VR-спин-офф серии - Little Nightmares VR: Altered Echoes. Подробности о нём пока не раскрыты.

Кроме того, Supermassive показала 11 минут геймплея Little Nightmares 3.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest показали трейлер End of Abyss, который уж очень сильно напоминает Little Nigtmares.

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