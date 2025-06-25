Апдейт будет посвящён режиму Mann vs. Machine.

Valve сообщила о подготовке нового контентного обновления для Team Fortress 2, это первое крупное расширение игры с 2017 года, когда вышел Jungle Inferno. На этот раз апдейт будет посвящён кооперативному режиму Mann vs. Machine, где игроки сражаются против волн роботов.

В рамках подготовки к апдейту компания обратилась к сообществу с просьбой присылать собственные карты и миссии для Mann vs. Machine. Контент от игроков будет отобран и включён в обновление. Срок подачи - до 27 августа.

Судя по сообщению Valve, обновление выйдет в два этапа: первая часть - ближе к концу августа, вторая - к Хэллоуину.

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Последние годы Team Fortress 2 поддерживается в основном за счёт пользовательского контента. Несмотря на редкие апдейты, игра стабильно входит в топы Steam по онлайну, например, в 2023 году шутер установил собственный рекорд по числу одновременных игроков.

Ранее мы рассказывали, что в Team Fortress 2 прошла крупнейшая сделка. Шапку в игре купили за 40 тысяч долларов.

Кроме того, недавно Valve спустя 17 лет исправила цвет штанов Разведчика из Team Fortress 2, а потом откатила обновление. Из-за этого в коммьюнити игры разыгралась настоящая драма.

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