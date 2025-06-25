В этот раз было опубликовано руководство по управлению штурмовиком AV-8B.

На форуме War Thunder появились секретные военные документы. Если вам кажется, что вы уже где-то такое читали, то потому что это уже примерно 11 случай за последние 3 года. В прошлый раз миру стали известны характеристики истребителя Eurofighter Typhoon.

В этот раз досталось штурмовику AV-8B Harrier 2, который стоит на вооружении США, Италии и Испании. 21 июня на форуме War Thunder появился пост с заголовком "На Harrier 2 отсутствует максимальный коэффициент перегрузки".

В нём игрок жалуется, что у разработчиков не получилось реалистично воссоздать AV-8B в игре. В частности, настоящие штурмовики теряют производительность при высоких перегрузках, чего в игре не реализовано.

Видео дня

В доказательство своей правоты пользователь MatrixRupture опубликовал руководство для AV-8B и тегнул модератора форума. На следующий день мануал удалили, ведь это явно не то, что должно было бы просто так появиться в интернете.

Но, как отметил бывший инженер британской авиации в издании UK Defence Journal, это всё таки далеко не самый серьёзный слив документов благодаря War Thunder. Несмотря на свою засекреченность, руководства для старой военной техники гуляют по интернету уже давно. Что, впрочем, не снимает с разработчиков War Thunder обязательства не допускать такие документы на свои ресурсы.

Ранее мы рассказывали, что фанат War Thunder опубликовал секретные документы о танке Leclerc, чтобы доказать свою правоту.

Вас также могут заинтересовать новости: