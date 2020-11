Ученые проанализировали более 3 тысяч игроков в Animal Crossing и Plants vs Zombies.

Британские ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что видеоигры могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека.

Сотрудники университета проанализировали поведение 3274 игроков в Animal Crossing: New Horizons и Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, передает издание The Guardian.

И общей суммы участников 518 человек играли в Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, а 2756 человек — в Animal Crossing: New Horizons. Эксперимент примечателен тем, что ученые впервые использовали не только данные опроса пользователей о времени, которое они провели в играх, но также аналогичную информацию от издательства EA и американского подразделения Nintendo.

В результате ученые пришли к выводу, что соревнование и общение с другими пользователями в выбранных проектах может положительно влиять на самочувствии игроков.

"Исследование показало, что вы становитесь гораздо более счастливым человеком, если играете в Animal Crossing четыре часа в день", – заявил Эндрю Пшибыльски, ведущий исследователь проекта.

Однако исследователи подчеркнули, что более важным для психологического состояния оказался именно личный опыт геймеров, а не количество времени, проведенное в игре.

В то же время ведущий исследователь проекта заявил, что команда намерена проводить дальнейшие исследования с целью найти аспекты игры, которые оказывают и негативное влияние на психическое состояние игроков.

Что такое Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons – симулятор жизни, разработанный компанией Nintendo для консоли Switch. Игровой процесс протекает на необитаемом острове. Игрок берет на себя роль человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. На острове игрок обустраивает свое жилье, собирает ресурсы, ловит рыбу и насекомых. Со временем можно начать заниматься благоустройством острова, превращая его в небольшой город с антропоморфными животными.

Что такое Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – это многопользовательский шутер от третьего лица, созданный компанией EA. В игре пользователи сражаются на стороне зомби или растений.

Автор: Сергей Коршунов