Дэнни Трехо и Элайджа Вуд появятся в Animal Crossing: New Horizons

Актеры примут участие во внутриигровом ток-шоу Animal Talking.

Сегодня, 14 мая, актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд появятся во внутриигровом ток-шоу в Animal Crossing: New Horizons.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил ведущий ток-шоу – Гэри Уитта.

В прошлом главный редактор игрового издания PC Gamer, Гэри Уитта известен теперь, как сценарист эпизодической игры The Walking Dead от студии Telltale и фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

В апреле в игре Animal Crossing: New Horizons Гэри Уитта запустил собственное ток-шоу под названием Animal Talking, куда пообещал приглашать приглашать знаменитых гостей, открывать новые музыкальные имена и записывать выступления stand up комиков.

Пилотный выпуск вышел на его Twitch-канале, а гостем стала актриса Наоми Кайл («Безумные семейки»). Позже на его шоу побывали Фелиция Дэй («Гильдия»), режиссер Колин Треворроу («Мир Юрского периода») и другие знаменитости.

Ранее УНИАН уже писал о том, что звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд играет в Animal Crossing: New Horizons. В апреле знаменитый актер посетил в игре остров фанатки, чтобы продать репу по выгодной цене.

Звезда боевика «Мачете», Дэнни Трехо на своей странице в Twitter также подтвердил свое участие в шоу Animal Talking. Ранее актер уже признавался в любви к игре Animal Crossing: New Horizons.

Посмотреть ток-шоу Animal Talking можно на платформах twitch и YouTube.