Among Us 3D: Командная работа и предательство в космосе... теперь в 3D! В этой игре для вечеринок члены экипажа работают вместе, чтобы выполнить задания до того, как один или несколько самозванцев убьют всех на борту.

Shape of Dreams: Это уникальная игра, сочетающая в себе элементы экшн-роглайта и MOBA. Отправляйтесь в мир снов, редактируйте воспоминания героев и создавайте своего собственного чемпиона.

Game of Thrones: Kingsroad: Сюжетная приключенческая ролевая игра, оживляющая мир Вестероса с поразительной детализацией и невиданными ранее масштабами

The King is Watching: роглайт-стратегия, в которой вы строите свое королевство. Властвуйте же силой своего взора! Производство ресурсов или развитие войск?

The First Berserker: Khazan: это беспощадный ролевой экшен, в котором вам предстоит стать Казаном, великим генералом империи Пелос, сумевшим преодолеть саму смерть.

Into the Dead: Our Darkest Days: Техас, 1980 год. Город Уолтон пал жертвой эпидемии зомби. Возглавьте группу выживших и ведите их из одного убежища в другое, собирая добычу, изготавливая снаряжение и сражаясь, чтобы выжить