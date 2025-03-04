Фестиваль демо Steam Next Fest подошёл к концу и Valve начала подводить его итоги. Компания составила топ-50 самых популярных демок по версии игроков. Также Valve отметила, что на некоторые проекты уже можно оформить предзаказ.

Mecha BREAK: сетевой шутер от 3-го лица с 3 уникальными игровыми режимами, изобилующими адреналиновыми схватками на земле и в воздухе.

Among Us 3D: Командная работа и предательство в космосе... теперь в 3D! В этой игре для вечеринок члены экипажа работают вместе, чтобы выполнить задания до того, как один или несколько самозванцев убьют всех на борту.

RoadCraft: Вы – глава компании, которая специализируется на восстановлении районов, пострадавших от стихийных бедствий. Используйте свою технику для перезапуска местной промышленности.

Gothic 1 Remake: Возвращение легенды! Исследуйте долину Рудников в потрясающем ремейке культовой ролевой игры. Путешествуйте по мрачному рукотворному открытому миру, который динамически реагирует на ваши действия

Fellowship: Сетевое многопользовательское приключение. Вас ждет захватывающий фэнтезийный мир с бесконечно усложняющимися подземельями.

Solarpunk: Игра на выживание в технологически продвинутом мире парящих островов. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, строить здания, выращивать еду, создавать гаджеты и садиться на свой дирижабль.

Dune: Awakening: Боритесь за существование, добейтесь величия и бросьте вызов самой Империи в многопользовательской игре на выживание Dune: Awakening. В открытом мире Арракиса вас ждут сотни других игроков.

HASTE: Broken Worlds: Бегите быстро, парите в воздухе и мастерски приземляйтесь, проносясь по процедурным мирам, чтобы опередить конец вселенной!

Shape of Dreams: Это уникальная игра, сочетающая в себе элементы экшн-роглайта и MOBA. Отправляйтесь в мир снов, редактируйте воспоминания героев и создавайте своего собственного чемпиона.

Schedule I: От мелкого торговца наркотиками до главаря - производите и распространяйте различные наркотики по всему мрачному городу Хайланд-Пойнт. Расширяйте свою империю, приобретая недвижимость, предприятия, сотрудников и многое другое.

Game of Thrones: Kingsroad: Сюжетная приключенческая ролевая игра, оживляющая мир Вестероса с поразительной детализацией и невиданными ранее масштабами

9 Kings: Быстро развивающаяся roguelike со строительством королевства. Развивайте свою империю с помощью сотен уникальных карт. Сражайтесь в масштабных битвах с 9 королями. Сломайте игру тысячами безумных построек. И станьте королем королей.

PUBG: BLINDSPOT: Динамичный тактический шутер в формате 5 на 5 с интенсивными реалистичными перестрелками.

The King is Watching: роглайт-стратегия, в которой вы строите свое королевство. Властвуйте же силой своего взора! Производство ресурсов или развитие войск?

Lost Skies: Добро пожаловать в живописный мир расколотых островов! В Lost Skies вам предстоит изучать руины, осваивать высокие технологии и строить собственный воздушный корабль.

The First Berserker: Khazan: это беспощадный ролевой экшен, в котором вам предстоит стать Казаном, великим генералом империи Пелос, сумевшим преодолеть саму смерть.

DARKEST DAYS: это ролевая игра с зомби-шутером, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, опустошенном внезапной вспышкой зомби. Исследуйте мрачный, но захватывающий открытый мир, стройте убежище с товарищами по выживанию, становитесь сильнее и боритесь за выживание.

Tempest Rising: Командуйте различными фракциями в отчаянной борьбе за власть и ресурсы в Tempest Rising — классической стратегии в реальном времени, действие которой происходит на Земле после ядерной войны.

Into the Dead: Our Darkest Days: Техас, 1980 год. Город Уолтон пал жертвой эпидемии зомби. Возглавьте группу выживших и ведите их из одного убежища в другое, собирая добычу, изготавливая снаряжение и сражаясь, чтобы выжить