Сейчас это вторая самая популярная демоверсия на фестивале Steam Next Fest.

Among Us уже была мировым хитом, когда во время пандемии все искали способ поиграть с друзьями, сидя дома. Теперь игра снова на вершине популярности, на этот раз благодаря переосмысленной 3D-версии, которая штурмует чарты Steam.

Недавно разработчики из Innersloth анонсировали Among Us 3D, игру, где всё осталось как прежде, но теперь от первого лица и в полном 3D. Если вам это кажется знакомым, то всё верно: Among Us 3D - это фактически переиздание Among Us VR, только теперь гарнитура не нужна. И хотя новая версия несовместима с оригинальной 2D-игрой, она поддерживает кроссплей с VR-версией.

Игра взорвала фестиваль демоверсий Steam Next Fest, где уже стала второй по популярности демоверсией. Среди главных фишек: полноценный голосовой чат с привязкой к расстоянию, обновлённые мини-игры, продвинутая кастомизация героев и, конечно же, напряжённый геймплей, который делает предательство ещё более захватывающим.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что на том же Steam Next Fest появилась демоверсия ремейка первой "Готики". Для неё разработчики придумали отдельную сюжетную ветку.

Вас также могут заинтересовать новости: